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«الأبخص».. 10 معلومات عن الحيوان الذي لا يظهر إلا بالليل (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

يعد “القرد الأبخص” من أغرب أنواع الحيوانات وأصغر القرود.

اسمه العلمي التارسيد ( Tarsiidae ) وتم اكتشافه عام   1825.

نشأ في آسيا ويعيش على الأشجار  ويظهر  في الليل وفي أوقات معينة.

الأبخص من الرئيسيات الصغيرة ، تزن 80 إلى 150 غرام.

يتميز هذا الحيوان بعيون كبيرة وأرجل طويلة.

طوله 8.5 – 16 سم و يعيش حتى 16 سنة.

له ذيل أطول من جسمه و لديه عيون بنية كبيرة  وآذان خالية من الشعر ومخالب طويلة تشبه الأصابع.

له فرو رمادي وفرائها مخملي أو حريري وذيل شبه عاري يبلغ طوله في أغلب الأحيان حوالي 232 ملم.

يتقوس ذيله على ظهره عندما يقفز على الأرض لتحقيق التوازن.

عيونه كبيرة جدًا لدرجة أن وزن عيونه يقترب من وزن دماغه.

 

 

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