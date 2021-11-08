شرطة القصيم تكشف ملابسات حادثة التحرش بعاملة منزلية

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أوضحت شرطة منطقة القصيم، في أن لها، أن حادثة التحرش الجسدي بالعاملة المنزلية تم التعامل معه في حينه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسدي بعاملة منزلية بتاريخ 29 / 1 / 1443 هـ والقبض على المتحرش في حينه، وذلك بعد تلقي بلاغ من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة مبني على شكوى تقدمت بها المقيمة، وهو مواطن، اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة.