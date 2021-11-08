الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التعليم» تطلق برنامج تأهيل 1018 معلماً ومعلمةً وفق منهجية «STEM»

«التعليم» تطلق برنامج تأهيل 1018 معلماً ومعلمةً وفق منهجية «STEM»
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقَت وزارة التعليم اليوم البرنامج التدريبي لتأهيل المعلمين والمعلمات وفق منهجية (STEM) التعليمية، بهدف الدمج والتكامل بين مواد التعليم الأربع الأساسية (العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات)، وتحقيق الترابط فيما بينها، وذلك من خلال تدريب 1018 معلماً ومعلمةً، بالتزامن مع اليوم العالمي لـ (STEM)، الذي يُصادف 8 نوفمبر من كل عام.

وتسعى وزارة التعليم من خلال البرنامج التدريبي إلى تعزيز أداء المعلمين والمعلمات أثناء تدريس محتويات المقررات التعليمية الأربعة، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، ويسهم في رفع وتجويد نواتج التعلّم، وتهيئة الطلبة لسوق العمل ووظائف المستقبل.

وتواصل الوزارة جهودها المرتبطة بكل ما يدعم تطبيق منهجية (STEM)، عبر إتاحة 104 مراكز تساعد في اكتشاف الطلبة المبدعين في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قُدراتهم، إلى جانب تجهيز 6 مراكز علمية متنقلة، وفق أحدث التجهيزات والأدوات التي تتناسب وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى التطبيقات التي تدعم تكامل العلوم والرياضيات والهندسة والتقنية، بما يجعلها بيئة تفاعلية جاذبة ومُحفزة للطلبة؛ مُحققةً للتنافسية العالمية.

مواد ذات صلة

محامي يوضح عقوبة التشهير والتنمر الإلكتروني على المعلمين (فيديو)

محامي يوضح عقوبة التشهير والتنمر الإلكتروني على المعلمين (فيديو)

غداً.. 7 آلاف طالب وطالبة بالصف الخامس يبدأون اختبار PIRLS

غداً.. 7 آلاف طالب وطالبة بالصف الخامس يبدأون اختبار PIRLS

التعليم تنشر جدول حصص جميع مراحل التعليم العام من الأسبوع الـ11

التعليم تنشر جدول حصص جميع مراحل التعليم العام من الأسبوع الـ11

«التعليم» تعتمد «التأمينات» بديلاً لمؤسسة التقاعد في جميع المعاملات

«التعليم» تعتمد «التأمينات» بديلاً لمؤسسة التقاعد في جميع المعاملات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>