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هل اجتمع حسام زكي بقيادات «حزب الله» للمصالحة مع المملكة؟

هل اجتمع حسام زكي بقيادات «حزب الله» للمصالحة مع المملكة؟
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تواصل- فريق التحرير:

نفى السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الأخبار التي نشرتها صحف محلية لبنانية، حول زيارته لـ”حزب الله”، في إطار جولته لمحاولة حل الأزمة اللبنانية الخليجية، مؤكدًا أنه لم يلتق أحدًا من “حزب الله”.

وقال زكي في مداخلة هاتفية لبرنامج “غرفة الأخبار”، المذاع عبر فضائية “سكاي نيوز عربية”: “لم يحدث مثل هذا اللقاء أصلًا، هناك قناة بثت هذا الخبر وهو عارٍ عن الصحة، لم ألتقِ مع وفود أخرى أو أي سياسيين بخلاف القيادات، ولم أعقد لقاءات مع حزب الله أو أحزاب سياسية لبنانية أخرى”.

وأوضح أن زيارته إلى لبنان تستهدف الاستكشاف والتعرف على الموقف اللبناني من إمكانية حل الأزمة مع دول الخليج، ومدى إمكانية الجانب اللبناني من المساهمة بخطوة مبدئية في هذا الاتجاه.

وأضاف “زكي”، أن ما خلص إليه في ختام تلك الجولة مع القيادات اللبنانية، أن الجميع متمسك بعلاقة طيبة وصحية بين لبنان والسعودية وكل دول الخليج.

وأشار إلى وجود ممانعة من تسهيل لبنان لاتخاذ تلك الخطوة بالرغم من وجود ضغوط وتعقيدات داخلية حالت دون اتخاذ هذه الخطوة الضرورية.

كانت وسائل إعلامية لبنانية، زعمت أن مسؤول الجامعة العربية حسام زكي التقى بجماعة “حزب الل”ه وعرض أن يعود الوزراء المقربون من الحزب وحركة أمل إلى اجتماعات الحكومة لكن الحزب رفض المقترح.

وأضافت وسائل إعلامية مقربة من مليشيا حزب الله، أن الحزب رفض مقترح زكي قائلا إن “مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي البيطار” المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

 

 

 

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