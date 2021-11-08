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في تحدٍ جديد للمجتمع الدولي .. مليشيا الحوثي تقوم باختطاف موظفين سابقين في السفارة الأمريكية

في تحدٍ جديد للمجتمع الدولي .. مليشيا الحوثي تقوم باختطاف موظفين سابقين في السفارة الأمريكية
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تواصل- فريق التحرير

في انتهاك لجميع الأعراف الدبلوماسية والدولية، أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن على انتهاك جديد بحق المدنيين اليمنيين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، فإن المليشيا داهمت منازل الموظفين الذين عملوا سابقا في السفارة الأمريكية، في صنعاء.

وأفادت وسائل الإعلام ان المليشيا قامت باختطافهم إلى عدة سجون ومعتقلات تابعة لها.

يأتي هذا في الوقت الذي أجرى فيه رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، نقاشا مثمرا في عدن مع المبعوث الأمريكي لليمن والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة.

وقد تم خلاله عرض التحديات والأوضاع ، والهجوم الحوثي على مأرب.

وأكد أن اليمن بحلفائها وشركائها لن تكون وحيدة في مواجهة التحديات العسكرية والأمنية والاقتصادية، ومكافحة الإرهاب، وإنهاء الانقلاب الحوثي.

 

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