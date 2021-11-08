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استشاري يحذر: تعرض الأطفال لـ«الشاشات» عن قرب يزيد من قياس النظارة (فيديو)

استشاري يحذر: تعرض الأطفال لـ«الشاشات» عن قرب يزيد من قياس النظارة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر استشاري طب وجراحة عيون، عبدالملك القحطاني، من أضرار تأثير إضاءة الشاشات المختلفة على العين لدى الأطفال، خاصة مع مرور الوقت.

وقال القحطاني، خلال استضافته ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن كثرة استخدام الأجهزة الذكية عن قرب، وإحاطة الشاشات بالأطفال في المنزل يزيد من قياس النظارة لديهم.

وتابع أنه ثبت علمياً أن كثرة استخدام أي شيء قريب يزيد من قياس النظارة، بمعنى أن الطفل الذي لا يخرج للأماكن المفتوحة والحدائق يتسبب ذلك في زيادة قياس النظارة لديه؛ لأنه لم يتعود للنظر للأشياء البعيدة.

وأضاف القحطاني “بالنسبة للكبار والبالغين لم يثبت حتى الآن وجود ضرر من الأجهزة الذكية على العين، ولكنها قد تتسبب حالة من الإرهاق ولكن لم يثبت أنها تصدر إشعاعات ضارة”.

 

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