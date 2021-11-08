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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بنظام التعاقد المؤقت.. «أمانة تبوك» تعلن توفر 25 وظيفة للرجال والنساء

بنظام التعاقد المؤقت.. «أمانة تبوك» تعلن توفر 25 وظيفة للرجال والنساء
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة تبوك عن توفر 25 وظيفة (رجال / نساء) لحملة الثانوية العامة، بنظام التعاقد المؤقت لمدة (90) يوم لأداء مهام التشوه البصري، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط التقديم:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– شهادة الثانوية العامة ويفضّل خبرات سابقة.

– التفرغ التام واجتياز المقابلة الشخصية.

– العمر من 20 إلى 35 عاماً.

موعد وطريقة التقديم:

– يبدأ التقديم غداً الثلاثاء بتاريخ 1443/04/04هـ الموافق 2021/11/09م ولمدة 5 أيام، على أن تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):HRT@tabukm.gov.sa

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