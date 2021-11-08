«سعود الطبية» توجه نصائح مهمة لتعزيز الصحة والمناعة

تواصل – فريق التحرير:
أكدت مدينة الملك سعود الطبية، على أهمية الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة والمناعة.
وقالت سعود الطبية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن رعاية جسدك لها فوائد هائلة، من شأنها أن تساعدك على البقاء نشطًا”.
وأضافت مدينة الملك سعود الطبية، أن الاهتمام بالصحة تعزز الجهاز المناعي وتزيد الطاقة لدى الكبير والصغير.
رعاية جسدك لها فوائد هائلة، من شأنها أن تساعدك على البقاء نشطًا وتعزز الجهاز المناعي وتزيد الطاقة لديك.#عِش_بوعيpic.twitter.com/C8FJNsHbo4
— مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia)November 8, 2021