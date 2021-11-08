«سعود الطبية» توجه نصائح مهمة لتعزيز الصحة والمناعة

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية، على أهمية الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة والمناعة.

وقالت سعود الطبية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن رعاية جسدك لها فوائد هائلة، من شأنها أن تساعدك على البقاء نشطًا”.

وأضافت مدينة الملك سعود الطبية، أن الاهتمام بالصحة تعزز الجهاز المناعي وتزيد الطاقة لدى الكبير والصغير.