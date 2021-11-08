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«جنبلاط»: قراران عاجلان للخروج من الأزمة مع المملكة

«جنبلاط»: قراران عاجلان للخروج من الأزمة مع المملكة
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تواصل – فريق التحرير: 

شدد السياسي اللبناني رئيس “​الحزب التقدمي الإشتراكي​” ​وليد جنبلاط​، على ضرورة الخروج الآني من الأزمة مع المملكة ودول الخليج عبر قرارين عاجلين.

وأضاف “جنبلاط” في حديث تلفزيوني، إلى أن “المخرج الآني للأزمة الخليجية يبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي ثمّ الاعتذار من الخليج وليس العكس كما يريد البعض في محور الممانعة وليسمح لنا حزب الله الذي صبرت عليه كثيراً”.

وأكد “جنبلاط” أن “حزب الله”، خرب بيوت اللبنانيين في الخليج.

وتابع في تصريحاته:”  لا أوافق على نظريّة أنّ لبنان سُلّم لحزب الله وأداء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممتاز في هذه المرحلة”.

واستكمل :”لا مقايضة بين ملفّي مرفأ بيروت والطيونة ولو كنت مكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لما رفضت الذهاب إلى التحقيق ولكن له ظروفه ربّما”.

في السياق ذاته، قالت وسائل إعلامية لبنانية، اليوم الإثنين، إن مسؤول الجامعة العربية حسام زكي التقى بجماعة حزب الله وعرض أن يعود الوزراء المقربون من الحزب وحركة أمل إلى اجتماعات الحكومة لكن الحزب رفض المقترح.

وأضافت وسائل إعلامية مقربة من مليشيا حزب الله، أن الحزب رفض مقترح زكي قائلا إن “مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي البيطار”، المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

 

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