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«إياك أعني واسمعي يا جارة».. أوباما يهاجم ترامب في قمة المناخ

«إياك أعني واسمعي يا جارة».. أوباما يهاجم ترامب في قمة المناخ
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تواصل- فريق التحرير:

على طريقة المثل السائر «إياك أعني واسمعي يا جارة»..  هاجم الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاء هجوم أوباما على ترامب، بصورة غير مباشرة، وذلك خلال إلقاء كلمته في قمة الأمم ‏المتحدة للمناخ “كوب 26″، في غلاسكو الأسكتلندية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية فإن أوباما قال في خطابه “إن أمريكا مستعدة للقيام بدور قيادي على الرغم من 4 سنوات من العداء النشط لعلوم المناخ”.

وأضاف أن ذلك صدر من أعلى قمة في حكومتنا الفيدرالية، حيث تابع في كلمته أيضا :” لقد توقف بعض تقدمنا عندما قرر خليفتي الانسحاب من جانب واحد من اتفاقية باريس في عامه الأول في المنصب، ولم أكن سعيدا بذلك”

وأوضح أوباما أنه بالرغم من تلك العدائية، إلا أن الشعب الأمريكي أوفى بالتزامنا الأصلي باتفاقيات باريس للمناخ، ليس هذا فحسب، لكن بقية العالم بقي في الصفقة.

كما أشار إلى أن الحكومة الأمريكية منخرطة مرة أخرى في الاتفاقيات ومستعدة لتولي دور قيادي، وذلك بعد عودة الرئيس الحالي جو بايدن.

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