بولا يعقوبيان تفضح «حزب الله» وتصدم طوني خليفة على الهواء

تواصل- فريق التحرير:

كشفت النائبة والإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان، فضائح مليشيا حزب الله، وما تقوم به في الدول العربية لتنفيذ أجندة إيران.

ووضعت “يعقوبيان”، الإعلامي اللبناني طوني خليفة في مواقف محرجة، أثناء استضافته لها على قناة “الجديد”، بعد أن صدمته بكشف حقائق مليشيا حزب الله في الوقت الذي حاول فيه الدفاع عن الحزب الإرهابي.

وقالت “يعقوبيان”، أن مليشيا حزب الله ” بيخلقوا حقد بين السوري والبناني.. واللبناني وكل العرب بما يقومون به من ممارسات إجرامية”.

وتابعت :” الناس كلها عندها كرامات”، وهؤلاء يسخرون من السعوديين ومن نسائهم، فقاطعها طوني خليفة بالقول: فيه فريق بيقول هنا وفريق بيقول هناك، لتقاطعه بالحسم:” إي بس البادي أظلم”.

ورد طوني خليفة عليها بأن هناك تبادل في الاتهامات وهم- السعوديون- يقولون إن انتوا شيطان – يقصد حزب الله الذي يطلق عليه حزب الشيطان-.

واستكلمت “يعقوبيان” بالقول :” أنا بدي أسأل ليه يبعتوا إخواتي وإخواتك يقاتلوا في اليمن والعراق وسوريا ويموتوا بره؟.. شو مصلحتنا للحرب باليمن؟”.

فرد “طوني” :” عنده عقيدة”، فسألته :” شو ها العقيدة؟”، فأجابها :”هو قابل يروح يموت”، فردت عليه :” وين العقيدة اللبنانية والحس الوطني؟”.

وتابعت عن مليشيا حزب الله :” أقاتل باليمن وسوريا والعراق واعمل أجندة إيران.. وأقول ياعرب لا تقربوا عليّ؟.. لا يقربوا عليّ”.