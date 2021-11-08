مفاجأة استشاري: أمر بسيط جدًا يحميك من الإمساك والحصوة والنقرس والدوخة

تواصل- فريق التحرير:

كشف د.صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب، عن مفاجأة ربما تبدو غريبة لكثيرين، بتأكيده على إمكانية التغلب على عدد من الأمراض عن طريق شرب الماء.

واعتبر “الغامدي” في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن العديد من الأمراض التي تسكن الجسد سببها قلة شرب الماء.

وأضاف أن من هذه الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة نقص الماء في الجسم، الإمساك والحصوة والنقرس والدوخة.

وكتب في تدوينته :” الإمساك الذي أتعب قولونك، الحصوة التي تعصرك ألما، المفصل الذي يعكر نومك بسبب ألم النقرس، الدوخة التي تباغتك بعد الوقوف.. كلها صرخات جسمك في طلب الماء”.