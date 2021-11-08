للباحثين عن عمل من حملة الثانوية والدبلومات والبكالوريوس.. تعرف على التفاصيل

تواصل- فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني للإختبارات الغير إتلافية العالي للتدريب، عن بدء التسجيل (الدفعة التدريبية الحادية عشر) في (برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية) بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، ويستهدف البرنامج (الباحثين عن عمل)، علماً بأن البرنامج مدعوم بالكامل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– كوادر السلامة والصحة المهنية.

هدف البرنامج:

– حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية بما يساهم في حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتعزيزاً لإيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، تم إطلاق قرار توطين مهنة السلامة والصحة المهنية رقم 76509 وتاريخ 1441/04/15هـ للإسهام في تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة ورفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل.

مستويات البرنامج:

أولاً: ممارس السلامة والصحة المهنية

– للحاصلين على شهادة الثانوية أو الدبلوم.

– مدة التدريب (ثلاثة أشهر).

ثانياً: محترف السلامة والصحة المهنية

– للحاصلين على شهادة البكالوريوس.

– مدة التدريب (أربعة أشهر)

مزايا البرنامج:

1- البرنامج مجاني بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

2- يتم التدريب باللغة العربية مع شرح مصطلحات المهنة باللغة الإنجليزية.

3- شهادة معتمدة من وزارة الموارد البشرية و التنمية الإجتماعية في مجال السلامة والصحة المهنية بعد إجتياز التقييم و الإختبارات التي تقررها الوزارة.

4- فتح المجال للعمل في مختلف القطاعات التي تضمنها قرار توطين مهنة السلامة والصحة المهنية.

5- تدريب عالي الجودة على أيدي متخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية.

شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

3- أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

4- أن لا يكون طالباً أو موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجلاً تجارياً أو يتقاضى راتباً تقاعدياً.

5- أن لا يكون د سبق له أن استفاد من برامج التدريب لمستويات الممارس و المحترف.

6- إجتياز المقابلة الشخصية.

التفاصيل:اضغط هنا

مقر التدريب:

– يعقد البرنامج حضورياً في مقر المعهد التقني للإختبارات الغير إتلافية العالي للتدريب في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

موعد بدء التدريب:

– يبدأ التدريب للدفعة الحادية عشر يوم الأحد بتاريخ 1443/05/01هـ الموافق 2021/12/05م.

ملاحظة:

– سيتم التواصل مع المرشحين بالبريد الإلكتروني لتحديد موعد مقابلة شخصية لشرح إجراءات التسجيل.

موعد التسجيل:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/04/03هـ الموافق 2021/11/08م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التسجيل:

1- للتسجيل يرجى التأكد من تحقيق شروط القبول في البرنامج من خلال الرابط:اضغط هنا

2- ثم إرسال بريد إلكتروني بعنوان (طلب تسجيل في دورة كوادر السلامة والصحة المهنية) مرفق به ملف بصيغة PDF لصورة من الشهادة و صورة من بطاقة الهوية الوطنية مكتوب عليها رقم الجوال بشكل واضح على البريد الإلكتروني:

Kawader11@nti.edu.sa