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المملكة تتصدر بـ3 جامعات.. تعرف على أفضل الجامعات العربية

المملكة تتصدر بـ3 جامعات.. تعرف على أفضل الجامعات العربية
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تواصل- فريق التحرير:

في الوقت الذي هيمنت المؤسسات التعليمية الأمريكية على صدارة تصنيف “يو إس نيوز آند ورلد ريبورت” السنوي الثامن، لأفضل الجامعات على مستوى العالم، تصدرت جامعات المملكة التصنيف.

وحسب وكالة “سبوتنيك”، يقيّم التصنيف لهذا العام، 1750 مؤسسة من أكثر من 90 دولة، ويقيس أفضليتها وفقا لـ13 مقياسا مختلفا.

وقال روبرت مورس، كبير استراتيجيي البيانات في “يو إس نيوز” في التقرير: “تبرز هذه التصنيفات عن تصنيفاتنا التعليمية الأخرى نظرا لتركيزها على البحث الأكاديمي”.

وتصدرت 3 جامعات سعودية تصنيف أفضل الجامعات العربية، فيما احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز الخامس عربياً حيث جاء التصنيف كالتالي:

1- جامعة الملك عبدالعزيز (السعودية) وجاء تصنيفها العالمي 44

2- جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (السعودية) وجاء تصنيفها العالمي 97

3- جامعة الملك سعود (السعودية) وتصنيفها العالمي 266

4- جامعة القاهرة (مصر) وتصنيفها العالمي 392

5- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (السعودية) وتصنيفها العالمي 445

6- الجامعة الأمريكية في بيروت (لبنان) وتصنيفها العالمي 467

7- جامعة المنصورة (مصر) وتصنيفها العالمي 477

8- جامعة قطر (قطر) وتصنيفها العالمي 495

9- جامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا (الأردن) وتصنيفها العالمي 506

10- جامعة عين شمس (مصر) وتصنيفها العالمي 619

11- جامعة محمد الأول (المغرب) وتصنيفها العالمي 630

12- جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا (الإمارات) وتصنيفها العالمي 657

13- جامعة الإسكندرية (مصر) وتصنيفها العالمي 738

14- جامعة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) وتصنيفها العالمي 744

15- جامعة حمد بن خليفة (الإمارات) وتصنيفها العالمي 768

16- جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء (المغرب) وتصنيفها العالمي 779

 

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