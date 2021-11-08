تعرف على حالة الطقس الليلة في المملكة.. برودة وزخات من المطر

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الأرصاد طقساً مائلاً للبرودة عموماً وبارداً نسبياً شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية ومعتدلاً على سواحل البحر الأحمر.

كما توقع الخبراء، وفقاً لـ”طقس العرب”، احتمالية هطول زخات متفرقة ورعدية من الأمطار على أجزاء من جنوب غرب المملكة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من الخليج العربي كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر.