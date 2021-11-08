الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الهيئة الملكية» تعلن توفر 9 وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

«الهيئة الملكية» تعلن توفر 9 وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية عن توفر أكثر من 9 وظائف شاغرة من خلال برنامج التأهيل والإحلال في (الجبيل الصناعية وينبع الصناعية)، للعمل بشركات القطاع الخاص، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف الشاغرة:

1-مفتش ضبط جودة الأداء (الجبيل الصناعية):

– درجة الدبلوم في (الحاسب الآلي، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.


2-مهندس مدني (الجبيل الصناعية):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.


3-فني مولدات – العدد 3 وظائف (ينبع الصناعية):

– دبلوم في تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن سنة.
– راتب يصل إلى (7,000 ريال).


4-مساعد فني حقل جودة الهواء (ينبع الصناعية):

– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (الآلات الدقيقة، الإلكترونيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.


5-مفتش النفايات الخطرة (ينبع الصناعية):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

 

6-مُصمم الرسوم البيانية (الجبيل الصناعية):

– درجة البكالوريوس في تخصص هندسي مناسب.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.


موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1443/04/03هـ الموافق 2021/11/08م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات ومعرفة الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

 

مواد ذات صلة

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

فرص عمل لحملة الثانوية العامة برواتب مجزية

فرص عمل لحملة الثانوية العامة برواتب مجزية

وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة.. الشروط ورابط التقديم

وظائف شاغرة بشركة تطوير التعليم القابضة.. الشروط ورابط التقديم

لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف شاغرة بأمانة المدينة

لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف شاغرة بأمانة المدينة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>