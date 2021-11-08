«الهيئة الملكية» تعلن توفر 9 وظائف عبر برنامج التأهيل والإحلال

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أعلنت الهيئة الملكية عن توفر أكثر من 9 وظائف شاغرة من خلال برنامج التأهيل والإحلال في (الجبيل الصناعية وينبع الصناعية)، للعمل بشركات القطاع الخاص، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف الشاغرة:
1-مفتش ضبط جودة الأداء (الجبيل الصناعية):
– درجة الدبلوم في (الحاسب الآلي، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
2-مهندس مدني (الجبيل الصناعية):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة المدنية).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3-فني مولدات – العدد 3 وظائف (ينبع الصناعية):
– دبلوم في تخصص مناسب مع خبرة لا تقل عن سنة.
– راتب يصل إلى (7,000 ريال).
4-مساعد فني حقل جودة الهواء (ينبع الصناعية):
– درجة الدبلوم فأعلى في تخصص (الآلات الدقيقة، الإلكترونيات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
5-مفتش النفايات الخطرة (ينبع الصناعية):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
6-مُصمم الرسوم البيانية (الجبيل الصناعية):
– درجة البكالوريوس في تخصص هندسي مناسب.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1443/04/03هـ الموافق 2021/11/08م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات ومعرفة الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا