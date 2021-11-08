شاهد.. الأمطار تكسو الطائف «حلة من الجمال»

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شهدت محافظة الطائف، اليوم الاثنين، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، اكتسبت على إثرها المحافظة “حلة من الجمال”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة وسماء صحو إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من الخليج العربي كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر.