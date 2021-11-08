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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بعد تفحم منزل في الأحساء.. الدفاع المدني تحذر من ٣ أشياء خطيرة

بعد تفحم منزل في الأحساء.. الدفاع المدني تحذر من ٣ أشياء خطيرة
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تواصل – فريق التحرير :

تمكنت قوات الدفاع المدني في الأحساء، من السيطرة وإخماد حريق في منزل حدث بسبب تماس كهربائي، أدى إلى تفحم أجزاء من المنزل، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.
وفي هذا الإطار حذر “الدفاع المدني” الجميع من ٣ أشياء تؤدي إلى التماس الكهربائي وما قد ينتج عنه من حرائق خطيرة.
وجاءت التحذيرات من التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالا زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

 

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