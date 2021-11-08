بعد تفحم منزل في الأحساء.. الدفاع المدني تحذر من ٣ أشياء خطيرة

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تمكنت قوات الدفاع المدني في الأحساء، من السيطرة وإخماد حريق في منزل حدث بسبب تماس كهربائي، أدى إلى تفحم أجزاء من المنزل، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.

وفي هذا الإطار حذر “الدفاع المدني” الجميع من ٣ أشياء تؤدي إلى التماس الكهربائي وما قد ينتج عنه من حرائق خطيرة.

وجاءت التحذيرات من التوصيلات الرديئة، وتحميل المقابس أحمالا زائدة، وعدم تركيب قواطع أوتوماتيكية.

مدني#الأحساءيخمد حريقًا في منزل بسبب تماس كهربائي دون وقوع إصابات – ولله الحمد.pic.twitter.com/92plBYWpu8 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)November 8, 2021