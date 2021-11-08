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تنويه مهم من «الموارد البشرية» بشأن معاشات «الضمان» لشهر ربيع الآخر

تنويه مهم من «الموارد البشرية» بشأن معاشات «الضمان» لشهر ربيع الآخر
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تواصل – واس :

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معاشات “الضمان الاجتماعي” لشهر ربيع الآخر لمستفيدات ومستفيدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدات والمستفيدين بشكل مباشر، حيث اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية للغذاء وتسديد فواتير الكهرباء.

وتسعى الوزارة إلى تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر تزويدهم بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات وذلك من خلال تأهليهم ونشر ثقافة العمل لديهم، وتحفيزهم بما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم، حيث مكنت أكثر من 2000 مستفيد حصلوا على تمويل لإنشاء المشاريع الريادية، إضافة إلى تقديم فرص وظيفية متنوعة لأكثر من 7000 مستفيد.

يذكر أن هذا التمكين جاء عبر شراكات عقدتها الوزارة مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك في سياق خططها الرامية لبناء علاقات إستراتيجية تبادلية متكاملة مع مختلف الجهات المؤسسات في جميع القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والإسهام في تحقيق مستهدفات الخطط التنموية.

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