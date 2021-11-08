أمانة الرياض تكشف عن أبرز 9 مخالفات يرصدها المراقبون في محطات الوقود

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كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، عن أبرز المخالفات التي يرصدها المراقبون في محطات الوقود.

وتضمنت أبرز تلك المخالفات التي أوضحتها الأمانة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، تدني مستوى نظافة المحطة، وسوء نظافة دورات المياه، إلى جانب عدم وجود رخصة تشغيل.

واشتملت المخالفات على عدم وجود أو تركيب أو تشغيل شاشة عرض الأسعار، وعدم توفير أجهزة هواء مجانية، وعدم توفير البنزين بنوعيه في المحطات.

وأشارت إلى أنه من بين المخالفات تلف الأرصفة والمواقف، وافتقاد المحطات للخدمات الأساسية واللوحات الاسترشادية، إضافة إلى غياب متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف ودورات مياه وممرات صعود.

كما دعت الأمانة ملاك محطات الوقود توفير البنزين بنوعيه “95 و92” لتفادي الغرامات.