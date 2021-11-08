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مصادر أمنية عراقية تكشف عن مفاجأة بشأن محاولة اغتيال «الكاظمي».. والجهات المنفذة!
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مسؤولون أمنيون عراقيون، أن الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نفذته جماعة مدعومة من إيران.

وأوضحت مصادر لوكالة “رويترز” اليوم الاثنين، أن الطائرات المسيرة والمتفجرات المستخدمة في الهجوم إيرانية الصنع.

وقال مسؤولان أمنيان عراقيان ومصادر مقربة من الفصائل “الولائية” (الموالية لإيران): إن الهجوم ارتكبته واحدة على الأقل من تلك الجماعات، لكنهم قدموا تقييمات مختلفة قليلاً بشأن أي الفصائل تحديدا، وفقاً لـ”العربية نت”.

كما أضاف المسؤولان أن كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق نفذتا الهجوم جنبا إلى جنب، فيما أشار مصدر بجماعة مسلحة إلى أن كتائب حزب الله متورطة.

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