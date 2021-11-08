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7.4 مليار ريال تداولات.. تعرّف على أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً اليوم

7.4 مليار ريال تداولات.. تعرّف على أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم الإثنين، مرتفعًا 4.93 نقاط ليقفل عند مستوى 11846.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة  191 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، ودلة الصحية، وجدوى ريت الحرمين، ومشاعر ريت، والراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخريف، وصادرات، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والكابلات السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.01% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، والإنماء، وصدر، وأكوا باور، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 164.69 نقطة ليقفل عند مستوى 25386.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 510 آلاف سهم تقاسمتها 2435 صفقة.

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