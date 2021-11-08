إشارة يد شهيرة على «تيك توك» تنقذ فتاة من الاختطاف

تواصل – وكالات :

ساهمت إشارة متداولة بين مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”، في إنقاذ فتاة فُقدت لأيام في الولايات المتحدة.

وفي التفاصيل، فقد تمكنت شرطة ولاية كنتاكي من إنقاذ فتاة مفقودة من ولاية كارولينا الشمالية بعد أن طلبت المساعدة باستخدام إيماءة اليد المعروفة على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك للإشارة إلى أنها في محنة.

وشاهد الفتاة سائق سيارة، واتصل برقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن رؤية فتاة في محنة بسيارة على الطريق السريع، بحسب “العربية نت” نقلاً عن شبكة CNN .

وأوضح مكتب عمدة مقاطعة لوريل أن إيماءات اليد التي استخدمتها الفتاة والمعروفة على تيك توك تعني “أتعرض للعنف المنزلي، أحتاج للمساعدة”.

وتمكنت الشرطة من إيقاف السيارة التي بداخلها الفتاة، وقامت بإنقاذها واعتقال الرجل بتهمة “الحبس غير القانوني”.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أنحاء العالم، بما في ذلك تيك توك، إشارة يدوية تعني أن الشخص الذي يؤديها بحاجة للنجدة.

وتشمل إيماءة اليد هذه 3 خطوات: فتح راحة اليد للأعلى، ودس الإبهام فيها، ثم إغلاق الأصابع الأخرى عليه لـ”حبس” الإبهام.