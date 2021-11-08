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«التجارة» تشهر بصاحب محطة وقود في مكة يخلط بنزين 91 بمواد أخرى

«التجارة» تشهر بصاحب محطة وقود في مكة يخلط بنزين 91 بمواد أخرى
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تواصل – واس :

شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة التابعة له في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات، حيث اتضح وجود خلط بين بنزين 91 ومواد أخرى، كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتشدد وزارة “التجارة” على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بجميع مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.

كما حثت المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” علىالرابط، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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