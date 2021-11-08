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يُسبب تشوهات الأجنة.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «زيكا» في الهند

يُسبب تشوهات الأجنة.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «زيكا» في الهند
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تواصل – وكالات:

سجلت مدينة كانبور الهندية، تسجيل إصابة 89 شخصا، بينهم 17 طفلا، بفيروس “زيكا”، وفق ما ذكرت إدارة الصحة بالمدينة.

ورصدت حالة الإصابة الأولى بـ”زيكا” في كانبور يوم 23 أكتوبر، وزادت الحالات خلال الأسبوع الماضي.

وكشف كبير المسؤولين الطبيين بمقاطعة كانبور، الدكتور نيبال سينغ، عن ثمة زيادة في حالات الإصابة بفيروس زيكا، مشيراً إلى أن الإدارة الصحية شكلت عدة فرق لاحتواء التفشي.

واكتشف فيروس “زيكا” الذي ينقله البعوض للمرة الأولى عام 1947 قبل أن يصل إلى مستوى الوباء في البرازيل عام 2015، عندما ولد آلاف الرضع مصابين بصغر الرأس، وبأدمغة غير مكتملة النمو.

ولا يبدي معظم المصابين بعدوى فيروس “زيكا” أعراض الإصابة به، وعادة ما تكون أعراضه خفيفة وتشمل الإصابة بالحمى والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة وآلام العضلات والمفاصل والشعور بالتوعك والصداع، وتستمر في العادة لمدة تتراوح بين يومين و7 أيام.

وتتسبب عدوى “زيكا” لدى الحامل في إصابة الجنين الناشئ والمولود بصغر الرأس وغيره من التشوهات، وفي الإصابة أيضا بمضاعفات أخرى أثناء الحمل من قبيل فقدان الجنين وحالات الإملاص والولادة المبتسرة.

كذلك تتسبب عدوى “زيكا” في الإصابة بمتلازمة “غيان – باريه” والاعتلالات العصبية والتهاب النخاع الشوكي، وخصوصا لدى البالغين وكبار الأطفال.

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