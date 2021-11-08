قرار عاجل من أمير الكويت بشأن العفو عن المحكومين

تواصل – وكالات:

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الاثنين، عن صدور المرسومين الأميريين القاضيين بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة.

وكان مجلس الوزراء، أعلن أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرر التكرم بمبادرة سامية مستخدما حقه الدستوري بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام.

وقال المجلس في بيان عقب اجتماع استثنائي إنه تنفيذا للتوجيهات السامية وافق المجلس على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيدا لرفعها لسمو الأمير استنادا للمادة (75) من الدستور.

وأوضح أن الاجتماع جاء في ضوء التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين نبذا للخلافات وتجاوزا للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي وفي إطار تكليف سموه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو.