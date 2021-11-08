الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قرار عاجل من أمير الكويت بشأن العفو عن المحكومين

قرار عاجل من أمير الكويت بشأن العفو عن المحكومين
0

تواصل – وكالات:

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الاثنين، عن صدور المرسومين الأميريين القاضيين بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة.

وكان مجلس الوزراء، أعلن أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرر التكرم بمبادرة سامية مستخدما حقه الدستوري بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام.

وقال المجلس في بيان عقب اجتماع استثنائي إنه تنفيذا للتوجيهات السامية وافق المجلس على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيدا لرفعها لسمو الأمير استنادا للمادة (75) من الدستور.

وأوضح أن الاجتماع جاء في ضوء التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين نبذا للخلافات وتجاوزا للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي وفي إطار تكليف سموه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء لاقتراح ضوابط وشروط العفو.

مواد ذات صلة

غسيل أموال وإرهاب ومخدرات.. تفاصيل الإطاحة بخلية «حزب الله» في الكويت

غسيل أموال وإرهاب ومخدرات.. تفاصيل الإطاحة بخلية «حزب الله» في الكويت

الكويت تعلن إعفاء مواطني دولة عربية من رسوم تجديد الإقامة لمن تخطوا الـ60

الكويت تعلن إعفاء مواطني دولة عربية من رسوم تجديد الإقامة لمن تخطوا الـ60

فزعة لإجلاء طفل من الكويت إلى المملكة.. #براك_يحتاج_إجلاء_طبي_للسعودية يتصدر الترند

فزعة لإجلاء طفل من الكويت إلى المملكة.. #براك_يحتاج_إجلاء_طبي_للسعودية يتصدر الترند

الكويت تتسلم 490 مليون دولار تعويضات عن الغزو العراقي

الكويت تتسلم 490 مليون دولار تعويضات عن الغزو العراقي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>