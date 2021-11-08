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ضبط 3 مواطنين ووافد سوري في جدة بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات

ضبط 3 مواطنين ووافد سوري في جدة بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات مكافحة المخدرات من ضبط تشكيل مكون من 3 مواطنين ووافد عربي بحوزتهم كمية من الأقراض المخدرة.

أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على (3) مواطنين ووافد سوري قادم بتأشيرة زيارة، بمحافظة جدة، بحوزتهم (140,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، ومواد مخدرة وممنوعات.

وأكد الرائد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

 

 

 

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