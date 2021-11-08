تصريحات جديدة للرئيس اللبناني بشأن الأزمة مع دول الخليج

تواصل – فريق التحرير:

رحب الرئيس اللبناني ميشال عون، بأي مسعى للجامعة العربية لإعادة العلاقات الأخوية مع المملكة، وذلك خلال لقائه بالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

ونشر حساب الرئاسة اللبنانية على “تويتر” تصريحات لـ”عون” قال فيها: “لبنان لن يتردد في اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة الأجواء لمصارحة تأخذ في الاعتبار السيادة الوطنية والحرص المتبادل على مأسسة العلاقات”.

وأضاف: “لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية ولا سيما المملكة ودول الخليج، وللفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وما يصدر عن أفراد أو جماعات خصوصاً إذا ما كانوا خارج مواقع المسؤولية”.