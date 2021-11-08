بالصور.. الأقمار الصناعية تكشف عن مفاجأة في الصين.. ما علاقة أمريكا بالأمر؟

تواصل – وكالات:

كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية، عن مفاجأة قامت بها الصين للتدريب على صدام عسكري محتمل مع الصين.

الصور التي التقطتهاشركة “ماكسار تكنولوجيز”المختصة بالتصوير عبر الأقمار الصناعية ومقرها كولورادو، أظهرتقيام الصين ببناء مجسمات بالحجم الطبيعي لحاملة طائرات ومدمرة أمريكية في صحرائها الشمالية الغربية، يعتقد أنها مخصصة للتدريب على صدام بحري محتمل في المستقبل مع تصاعد التوترات بين البلدين.

من جانبه، كشف المعهد البحري الأمريكي المستقل عبر موقعه على الإنترنت، أن مجسمات السفن الأميركية كانت جزءا من ميدان رماية جديد طوره جيش التحرير الشعبي في الصين، وفقاً لـ”العربية. نت”.

وأكد الموقع، أن عمليات التحديث العسكري الكبير في الصين يكشف عن استعدادها لمواجهة القوات البحرية الأمريكية ودول أخرى.