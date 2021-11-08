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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالصور.. الأقمار الصناعية تكشف عن مفاجأة في الصين.. ما علاقة أمريكا بالأمر؟

بالصور.. الأقمار الصناعية تكشف عن مفاجأة في الصين.. ما علاقة أمريكا بالأمر؟
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تواصل – وكالات:

كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية، عن مفاجأة قامت بها الصين للتدريب على صدام عسكري محتمل مع الصين.

الصور التي التقطتهاشركة “ماكسار تكنولوجيز”المختصة بالتصوير عبر الأقمار الصناعية ومقرها كولورادو، أظهرتقيام الصين ببناء مجسمات بالحجم الطبيعي لحاملة طائرات ومدمرة أمريكية في صحرائها الشمالية الغربية، يعتقد أنها مخصصة للتدريب على صدام بحري محتمل في المستقبل مع تصاعد التوترات بين البلدين.

من جانبه، كشف المعهد البحري الأمريكي المستقل عبر موقعه على الإنترنت، أن مجسمات السفن الأميركية كانت جزءا من ميدان رماية جديد طوره جيش التحرير الشعبي في الصين، وفقاً لـ”العربية. نت”.
وأكد الموقع، أن عمليات التحديث العسكري الكبير في الصين يكشف عن استعدادها لمواجهة القوات البحرية الأمريكية ودول أخرى.
يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من احتمال نشوب صراع عسكري بين أكبر اقتصادين في العالم، بسبب الاختلافات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
صور مجسمات سفن أميركية في الصين (أ ف ب)
صور مجسمات سفن أميركية في الصين (أ ف ب)
صور مجسمات سفن أميركية في الصين (أ ف ب)

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