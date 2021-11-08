الإطاحة بمواطن ومقيم امتهنا سرقة المركبات في مكة

تواصل – فريق التحرير:

أطاحت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، بمواطن ومقيم سرقا مركبات واستخدماها في جرائم جنائية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من استرداد 3 مركبات مسروقة.

وأضاف المتحدث باسم شرطة مكة، أن المركبات استخدمت في سرقة معدات وكابلات كهربائية من منازل تحت الإنشاء.

وألقي القبض على السارقين، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السودانية، وجرى إيقاهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.