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«الصحة» تُطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

«الصحة» تُطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ماتتمناها”، تستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ومجاني ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم.

وأبانت الوزارة، أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنُب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السُعال، والحرص على نظافة المكان.

وتسعى وزارة الصحة من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وعدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأوصت المواطنين والمقيمين بأخذ تطعيم #الإنفلونزا_الموسمية، والتوجه إلى أقرب مركز صحي متوفر فيه التطعيم, ولمعرفة أقرب مركز صحي لأخذ التطعيم يرجى الدخول علىالرابط .

يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

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