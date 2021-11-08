«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.. إليك رابط الاستعلام

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للقياس “قياس” التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم، عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي “الفترة الأولى”.

وأوضح المركز عبر حسابه بتويتر، أنه أتاح نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الأولى) لهذا العام 1443هـ، من خلال حساب المستفيد عبر الرابط التالي :هنا.

وللاطلاع على النتائج يمكن الدخول إلى ملفك واختيار النتائج وتحديد نوع الاختبار، ثم الضغط على بحث.

وتمنى المركز لجميع الطلبة والطالبات، التوفيق في اختبار القدرات العامة الورقي (المرحلة الأولى).