كويكب أكبر من «برج إيفل» يقترب من الأرض.. و«ناسا» تكشف مدى خطورته

تواصل – وكالات:

كشف تتبع الكويكبات التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، عن اتجاه كويكب كبير بحجم 330 متراً نحو كوكب الأرض بداية شهر ديسمبر المقبل.

ووفقاً لشبكة “سكاي نيوز”، يبلغ حجم الكويكب المسمى “4660 نيريوس”، بحجم برج “إيفل”، إلا أنه يتوقع أن يمرّ عبر الأرض بسلام.

ووفق التوقعات الخاصة بـ”ناسا”، فإن موعد مرور الكويكب بالأرض سيكون يوم 11 ديسمبر، علما أن المسافة الفاصلة بينهما ستكون 3.9 مليون كيلومتر، أي 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

جدير بالذكر أن عالمة الفلك الأمريكية إليانور هيلين، كانت قد اكتشفت الكويكب “4660 نيريوس” في عام 1982، أثناء عبوره في مسار الأرض.