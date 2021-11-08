الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

كويكب أكبر من «برج إيفل» يقترب من الأرض.. و«ناسا» تكشف مدى خطورته

كويكب أكبر من «برج إيفل» يقترب من الأرض.. و«ناسا» تكشف مدى خطورته
0

تواصل – وكالات:

كشف تتبع الكويكبات التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، عن اتجاه كويكب كبير بحجم 330 متراً نحو كوكب الأرض بداية شهر ديسمبر المقبل.

ووفقاً لشبكة “سكاي نيوز”، يبلغ حجم الكويكب المسمى “4660 نيريوس”، بحجم برج “إيفل”، إلا أنه يتوقع أن يمرّ عبر الأرض بسلام.

ووفق التوقعات الخاصة بـ”ناسا”، فإن موعد مرور الكويكب بالأرض سيكون يوم 11 ديسمبر، علما أن المسافة الفاصلة بينهما ستكون 3.9 مليون كيلومتر، أي 10 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

جدير بالذكر أن عالمة الفلك الأمريكية إليانور هيلين، كانت قد اكتشفت الكويكب “4660 نيريوس” في عام 1982، أثناء عبوره في مسار الأرض.

مواد ذات صلة

وكالة «ناسا» تحذر: كويكب بحجم «بيغ بن» يتجه للأرض بسرعة جنونية

وكالة «ناسا» تحذر: كويكب بحجم «بيغ بن» يتجه للأرض بسرعة جنونية

اكتشاف ثقب أسود يتيح السفر من الأرض للقمر في 3 دقائق

اكتشاف ثقب أسود يتيح السفر من الأرض للقمر في 3 دقائق

«ناسا» تُطلق اسم الطالب السعودي «الحمود» على كوكب جديد

«ناسا» تُطلق اسم الطالب السعودي «الحمود» على كوكب جديد

التعليقات (٦)اضف تعليق

  1. ٦
    غير معروف

    بالتوفيق يا عبدالجبار عبدالرزاق الحمود ونهنيك. ولكن المستفيد اﻷول من بحثك هم أولئك القوم الذين تدرس عندهم، وسيوظفون بحثك لمصالحهم وأنت ما لك إﻻ إسم (شارع) في قلع واد رين لكوكب الله أعلم وين هو فيه، وليس لك من الكوكب فائدة ولن تستطيع أن تسكن فيه وﻻ أن تبيعه. سامحني يا عبدالجبار ولكن هذه هي الحقيقة المرة.

  2. ٥
    ابو وليد

    ب التوفيق يستاهل

  3. ٤
    ماجد

    ممتاز الله يوفقه يارب

  4. ٣
    ....

    اتتت

  5. ٢
    محمد

    ما شاء الله تبارك الله الف مبروك

    يعني الحين فيه كوكب يحمل اسم عائلته

  6. ١
    111436

    لكل مجتهد نصيب……وهذا ثمرة الجهد والمثابرة بتوفيف