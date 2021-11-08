تصريحات جديدة للبطريرك «الراعي»: نخشي من تفكك لبنان بسبب هؤلاء الأشخاص

تواصل- فريق التحرير

أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أسفه بمن أسماهم “المعطلين للحكومة”، وأن هدفهم سيكون ضربة وحدة لبنان.

كما حذّر أن ذلك سيتسبب في تفكيك الدولة والتمرد عليها وقطع علاقاتها مع أشقائها.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الراعي قوله: “إن خلاصنا في لبنان يكون بالعودة إلى ثوابتنا الوطنية من خلال الالتزام بالعيش المشترك وبالميثاق الوطني”.

وأوضح الراعي أننا عندما نلقي نظرة على واقعنا اليوم نشهد أننا نبعد شيئاً فشيئاً عن هويتنا من دون معالجة للأزمة السياسية الحادة التي تتسبب في باقي الأزمات وسوء علاقة لبنان مع محيطه العربي.

كما نبه أن لبنان نشأ سنة 1920 ليكون وطن التعددية الثقافية والعيش معا مسيحيين ومسلمين وطن الانفتاح على جميع الدول.