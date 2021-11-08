وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأطراف الصناعية والتقويم.

– أخصائي تقني التخدير.

– طبيب استشاري مشارك جراحة الأوعية الدموية.

– طبيب استشاري جراحة أوعية دموية.

– طبيب استشاري مساعد أمراض الروماتيزم.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)