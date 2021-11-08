بأرباح 7.4 مليارات ريال.. «الكهرباء» تتفوق على 8 بنوك

تواصل- فريق التحرير

بصافي أرباح وصل 7.4 مليارات ريال، تفوقت الشركة السعودية للكهرباء على صافي أرباح 8 بنوك عاملة في السوق بالمملكة في الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب الوطن، فإن 8 بنوك مدرجة بالقطاع سجلت أرباحا صافية خلال الربع الثالث من عام 2021 بقيمة 5.76 مليارات ريال بعد الزكاة والضريبة، من إجمالي الأرباح البالغة 13.25 مليارا.

بينما بلغ صافي ربح الشركة السعودية للكهرباء 7.4 مليارات بزيادة بنسبة 29.8% بما يعادل 1.7 مليار ريال.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد أعلنت أمس، نتائجها المالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر من عام 2021م، حيث سجلت خلال الربع الثالث، إيرادات تشغيلية بلغت 22 مليار ريال.

بينما بلغ إجمالي الربح 8.8 مليارات ريال، والربح التشغيلي 8 مليارات ريال، أما صافي الربح، فبلغ 7.4 مليارات ريال.

فيما حققت الشركة، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021م، إيرادات تشغيلية بلغت 54.3 مليار ريال.

أما إجمالي الربح فقد بلغ 18.5 مليار ريال، والربح التشغيلي 16.7 مليار ريال، وصافي الربح بلغ 14.9 مليار ريال.