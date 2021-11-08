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غواصون يعثرون على «عروس بحر» نافقة قرب أحد الشواطئ

غواصون يعثرون على «عروس بحر» نافقة قرب أحد الشواطئ
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تواصل – فريق التحرير:

تفاجأ غواصون مصريون بـ “عروس بحر” نافقة، قبالة أحد الشواطئ المصرية على البحر الأحمر، مساء أمس الأحد.

ووفقاً لصحيفة “المصري اليوم”، فإن عروس البحر الذي تم العثور على جثتها هو حيوان بحري مهدد بالانقراض، وقد تم العثور عليه أمام أحد شواطئ خليج أبوسوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر، أن عروس البحر تعتبر ضمن الثدييات النباتية، ويتراوح طولها ما بين 2.5 و3.2 متر، وقد يصل أحيانا لـ4 أمتار، فيما يتراوح وزنها بين 230 و900 كيلوغرام.

وتتغذى عروس البحر على الأعشاب البحرية، كما تعتاد الصعود إلى سطح البحر لتتنفس، ويكون ذلك على فترات تتراوح بين مرة كل 3- 5 دقائق، وتعيش إما وحيدة أو في أزواج أو قطعان صغيرة بين 3- 6 أفراد.

 

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