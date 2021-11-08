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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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السماح باشتراكات الأجانب في الصناديق العقارية المستثمرة داخل مكة والمدينة

السماح باشتراكات الأجانب في الصناديق العقارية المستثمرة داخل مكة والمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

سمحت هيئة السوق المالية باشتراكات غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الهيئة: إن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

يأتي هذا في الوقت الذي تعول فيه هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإستراتيجية.

كما تأمل أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد.

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