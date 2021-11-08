قاصران خطفا طفلة رضيعة للتعدي عليها.. انتهى الأمر بها جثة هامدة

تواصل – وكالات:

ارتكب قاصران جنوب مصر جريمة مروعة، حيث حاولا استدراج طفلة رضيعة عمرها عامان بغرض التعدي جنسيا عليها، وانتهى الأمر بقتلهما الطفلة وإلقاء جثتها بالمصرف.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن سوهاج بلاغا من سائق، أفاد باختطاف ابنته من أمام مسكنه، بعد أن خرجت أمام المنزل للعب، وعقب ذلك بحوالي 10 دقائق، خرج من مسكنه للاطمئنان عليها وفوجئ بعدم تواجدها.

وتمكنت الفرق الأمنية المصرية من كشف ملابسات هذه الواقعة، مشيرة إلى تورط طالب (8 أعوام) ونجل عمه طالب (13 عاما)، مقيمان بذات الناحية، وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، موضحين أنهما اتفقا على استدراج الطفلة، إلا أنها لم تلب ذلك، فقام أحدهما بحملها والانصراف بها مسرعا من المكان بقصد التعدي عليها، وتم إلقاؤها عقب ذلك بفتحة ترعة مغطاة.