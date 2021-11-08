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«مجتمعات واتساب».. ميزة جديدة يستفيد منها مليار مستخدم

«مجتمعات واتساب».. ميزة جديدة يستفيد منها مليار مستخدم
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تواصل – وكالات:

يتأهب تطبيق التراسل الفوري “واتساب” لطرح ميزة جديدة ما زالت قيد التطوير، وتدعى “مجتمعات ‏واتسآب”.‏

وتمنح ميزة “المجتمعات” الجديدة مسؤولي أي مجموعة سلطة أكبر، تشمل القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات أخرى، كما أنه من المتوقع أن يتمتع المسؤولون في المجموعات بالقدرة على دعوة مستخدمين جدد عبر إرسال رابط محدد لهم، ثم البدء في مراسلة الأعضاء الآخرين.

وتبين أن جميع الدردشات التي سيتم إجراؤها في ميزة “المجموعات” مشفرة من طرف إلى طرف. ولم يشر الموقع إلى موعد محدد لطرح ميزة “مجتمعات واتسآب”.

وقد يسعى “واتسآب” من خلال ميزته الجديدة لسد الفجوة المتسعة بينه وبين تطبيقات المراسلة الأخرى المنافسة له، مثل “تليجرام” و”سيجنال”، بعد إعلانه في العام الحالي عن سياسة الخصوصية الجديدة، والتي أدت إلى مغادرة العديد من مستخدميه. واكتسب تطبيق “تليجرام” خلال الأشهر الماضية 70 مليون مستخدم.

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