الصين تعلن عن ظهور متحور جديد من «كورونا».. وغلق مدينة بالكامل

تواصل – وكالات:

أعلنت الصين عن ظهور متحور جديد لكورونا عرفت بـ”متحورة هيهي”، نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة “خي لونغ غيانغ” بشرق شمال البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن السلطات اعتبرته أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء، مما أدى إلى غلق مدينة هيهي الصينية بالكامل.

وذكرت تقارير أن منشأ المتحور الجديد هو مدينة “هيهي”، وأنه من السلالات المرصودة مؤخرًا في الصين، مؤكدة أنه لم تسجّل أي أعراض مختلفة عن باقي السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المتحور الجديد لم يسجّل أي أعراض مختلفة عن باقي السلالات المتحورة من فيروس كورونا، وهي سريعة في الانتشار، فمن تاريخ 17 أكتوبر الماضي تم رصد 228 حالة مصابة بالمتحور في مدينة “هيهي”، منها 197 إصابة خفيفة، و123 إصابة تحت المتوسطة و5 إصابات خطرة حتى الآن.