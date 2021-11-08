أمين عام الجامعة العربية يوجه رسالة عاجلة لـ«القيادة اللبنانية» بشأن الأزمة مع المملكة

تواصل – فريق التحرير:

يحمل وفد جامعة الدول العربية الذي يزور لبنان رسالة من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إلى المسؤولين اللبنانيين، بحسب ما كشفته مصادر دبلوماسية.

ودعا أبو الغيط في رسالته إلى العمل من أجل تطويق الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والمملكة والدول الحليفة لها في الخليج العربي بجدية مطلقة.

وطالب الأمين العام للجامعة العربية القيادة اللبنانية، القيام بما يلزم من خطوات لتجنب الأسوأ.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الوفد سيحمل معه حصيلة المشاورات التي أجراها أبو الغيط مع عواصم الخليج العربي، والظروف التي دفعت إلى اتخاذ القرارات الأخيرة تجاه لبنان.