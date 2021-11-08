ارتفاع أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 83.6 دولار للبرميل

تواصل – وكالات :

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين ارتفاعا ملحوظا بعد أن رفعت شركة أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها، الأمر الذي يؤكد أن الطلب لا يزال قويا في وقت تشح فيه الإمدادات.

ووفقا لـ”رويترز”، فقد ارتفع خام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 83.64 دولار للبرميل بعد انخفاضه بنحو 2% الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى ارتفع الخام الأميركي 87 سنتا أو 1.1% إلى 82.14 دولار بعد أن انخفض 3% تقريبا الأسبوع الماضي

ورفعت أرامكو في وقت متأخر من يوم الجمعة سعر البيع الرسمي لشهر ديسمبر، لمشتري خامها العربي الخفيف في آسيا إلى 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بارتفاع 1.40 دولار عن الشهر الجاري.