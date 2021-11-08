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نصائح مهمة للوصول إلى نظام غذائي صحي ومتكامل

نصائح مهمة للوصول إلى نظام غذائي صحي ومتكامل
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تواصل – وكالات :

قدم خبراء تغذية، عدة نصائح مهمة، يجب اتباعها للوصول إلى نظام غذائي صحي ومتكامل، يشمل الخضروات والبروتين وغيره من العناصر المهمة.

ونشرت مجلة “فرويندين” الألمانية هذه النصائح والتي جاءت كالتالي:

فيتامينات كافية

يحتاج الجسم إلى الفيتامينات، ولذلك من الأفضل أن يحتوي النظام الغذائي على 30 نوعاً مختلفاً من الخضروات، والمأكولات النباتية في الأسبوع، بما في ذلك الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات، والبذور، والأعشاب، والتوابل.

غذاء متكامل

يرى الخبراء الألمان أن التخلص من السموم غير ضروري، بل يمكن أن يؤدي التخلص منها إلى تراكم الكيتونات في الأمعاء، ما يسبب مشاكل صحية مثل الغثيان، والضعف، والجفاف.

الهرم الغذائي

يشير الهرم الغذائي إلى أن الوجبة المتوازنة يجب أن يتكون نصفها من الخضراوات الخالية من النشويات، والربع من البروتينات الخالية من الدهون، والربع الأخير من النشويات.

الدهون الصحية

وفقا لخبراء التغذية فإن العديد من الدهون الصحية، كما أن الدهون غير المشبعة، يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، بتقليل عوامل الخطر مثل الكوليسترول في الدم، وضغط الدم، والالتهابات.

كما توفر الزيوت النباتية العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين E، الذي يساعد في بناء الخلايا الداعمة، ويعتبر زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، والأسماك الدهنية، التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، من الأطعمة الجيدة.

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