مختص يحذر من خطورة خفض الوزن المفاجئ.. ويكشف عن المعدل الطبيعي

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أوضح الدكتور محمد الأحمدي، بروفسيور فسيولوجيا الجهد البدني، أن خفض وزن الجسم بشكل كبير ومفاجئ؛ يصاحبه حدوث ارتداد بالوزن بعد «الدايت».

وأكد “الأحمدي” أن المعدل الطبيعي لخفض الوزن هو خسارة نصف كيلو كل أسبوع، مشيراً إلى أن الحمية القاسية تؤدي لاضطراب حياة الشخص وتُسبب التعب والخمول.

وعبر “إنفوجرافيك” نشره حساب قناة السعودية، لفت إلى أن نقطة الضبط تعني وجود وزن محدد لكل إنسان يتحكم فيه الدماغ، لذا يجب عدم إثارة الدماغ للتعرف على الدايت، موضحاً أن العوامل المؤثرة بتلك النقطة هي الجينات والجنس.

ونوه إلى أن التغيير في النظام الغذائي للشخص المُقبل على إنقاص الوزن مطلوب، كما أن قطع الحمية مُتاح بدون تناول الأكل بشكل مبالغ فيه.