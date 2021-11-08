«منصة شفاء» تجمع 72 مليون ريال لعلاج المقيمين «غير القادرين»

تواصل – فريق التحرير:

تحولت منصة “شفاء” إلى خلية عمل على مدار الساعة لجمع التبرعات لعلاج المرضى المحتاجين ممن ليس لديهم أهلية علاج داخل المملكة، وتسهيل وصول المحسنين للمرضى المحتاجين بموثوقية.

وتجاوزت التبرعات عبر المنصة 72 مليون ريال استفاد منها أكثر من 3000 وافد يعانون من الأمراض الصعبة وحالات عاجلة تحتاج التدخل أبرزها حالات أطفال، أمراض السرطان، أمراض العيون، حالات الولادة، والغسيل كلوي، وفقا لـ”المدينة”.

يذكر أن “شفاء” هي منصة إلكترونية تتبع لصندوق الوقف الصحي، تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات العلاجية، والأجهزة الطبية، والأدوية للمحتاجين والمنقطعين والحالات الطارئة لمن ليس لديهم قدرة للحصول على العلاج في المنشآت الصحية.

وأنشئت المنصة بالتعاون بين وزارة الصحة والجمعيات الصحية الخيرية الرسمية في مختلف مناطق المملكة ومجلس الضمان الصحي ومنصة أبشر تعزيزاً للمصداقية والموثوقية.