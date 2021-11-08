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في 8 معلومات.. مالا تعرفه عن «سي رام» التي أنقذت «الكاظمي» من الاغتيال

في 8 معلومات.. مالا تعرفه عن «سي رام» التي أنقذت «الكاظمي» من الاغتيال
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تواصل- فريق التحرير:

أنقذت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية ” سي رام”، حياة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، من محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها، فجر أمس الأحد، باستهداف منزله في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بثلاثة طائرات مسيرة مفخخة .

وكشف مصدر أمني عراقي، عن تدخل منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية في البلاد، خلال هجوم المسيرات.

وأوضح في تصريحات لشبكة “أر تي” الإخبارية الروسية، أن 3 طائرات مسيرة اقتحمت المنطقة الخضراء لمهاجمة منزل رئيس الوزراء، إلا أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية “سي رام” تمكنت من إسقاط اثنتين من الطائرات المهاجمة، فيما تمكنت الطائرة الثالثة من استهداف منزل المسؤول العراقي بشكل مباشر.

وإليكم معلومات عن هذه المنظومة الأمريكية ” سي رام”:

1- هي النسخة البرية من منظومة “فالانكس” الصاروخي البحرية التي تستخدمها السفن الأمريكية كخط دفاع أخير للسفن ضد صواريخ “بحر – بحر” و”أرض – بحر”.

2- مصممة للتعامل مع الصواريخ المعادية وقذائف الهاون.

3- رشاشها قادر على إطلاق 4500 رصاصة بالدقيقة الواحدة.

4- تعتمد المنظومة الدفاعية الأمريكية، على رشاش دوار من طراز إم 61 عيار 20 ملم، ويبلغ مدى الرشاش 3500 متر.

5- تعتمد على رشاش دوار سداسي السبطانة نوع M-61 عيار 20 ملم، ويبلغ مداه الفعال 3500 متر.

6- يدعم المنظومة مجموعة رادارات ومستشعرات لكشف الصواريخ وقذاف الهاون في الجو وتحديد مسار اتجاهها ومواقع انطلاقها وسقوطها.

7- تتشظّى رصاصات المنظومة في الجو لتدمر الأهداف المعادية.

8- استخدمتها القوات الأميركية في العراق بعد غزوها له لحماية قواعدها في السفارة الأميركية ومعسكر “فيكتوري” وقاعدة “بلد”.

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