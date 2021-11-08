مليشيا الحوثي تستهدف حي سكني في مأرب بصاروخ باليستي

تواصل- فريق التحرير:

استهدفت مليشيا الحوثي، أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب، بصاروخ باليستي أدى إلى انفجار هز أرجاء المدينة.

وذكرت مصادر رسمية- حسب مواقع يمنية- أن الإنفجار ناجم عن صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي، على مدينة مأرب المكتظة بالمدنيين والنازحين.

وقال الموقع الألكتروني الرسمي لمحافظة مأرب، أن جماعة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا عاودت استهدافها للأحياء السكنية في المدينة بصاروخ باليستي جديد.

وأوضح الموقع الرسمي للمحافظة، إن صاروخا باليستيا للحوثيين سقط عند الساعة 8:55 مساء الأحد بالتوقيت المحلي، على حي سكني في المدينة، دون تقديم إيضاحات بشأن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية في صفوف المدنيين.