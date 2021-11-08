تهديد بوجود قنابل يغلق جامعتين في نيويورك..ما الذي حدث ؟

تواصل – وكالات:

قررت السلطات الأمريكية، إخلاء جامعتين في نيويورك بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان جامعية.

وطلبت جامعة “كورنيل” في إيثاكا من الطلاب والموظفين مغادرة بعض مباني الجامعة وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة تحذيرا عبر الهاتف من قنابل في تلك المباني.

وأوضحت صحيفة “كولومبيا سبيكتاتور” الطلابية إن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك التي تضم 31 ألف طالب أخلت أيضا ثلاثة مبان بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

يأتي ذلك بينما أفادت الصحيفة في تغريدة على “تويتر” أنه تم توجيه الناس بالابتعاد عن تلك المباني حتى إشعار آخر”.