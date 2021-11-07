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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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شاهد.. احتجاز قائد مركبة وإصابة امرأة في حادث اصطدام بصهريج

شاهد.. احتجاز قائد مركبة وإصابة امرأة في حادث اصطدام بصهريج
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تواصل- فريق التحرير:

باشر الدفاع المدني بالطائف، حادث احتجاز قائد مركبة وإصابة امرأة نتيجة الاصطدام بصهريج نقل مواد بترولية.

وأفاد “الدفاع المدني” في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم نقلهما للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتأمين ومعالجة تسرب المادة البترولية.

 

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